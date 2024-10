Ilfattoquotidiano.it - Matilde Lorenzi, conosco bene quel tratto di pista e la caduta non è stata una fatalità

Leggi tutto 📰 Ilfattoquotidiano.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Una premessa: lo sci alpino agonistico è uno sport pericoloso e chi lo pratica lo sa. Il rischio zero non esiste e non esisterà mai per la sua stessa natura, che una persona più brava di me ha definito come il “tentativo di governare gli sbilanciamenti”. Sugli sci si è letteralmente appesi a un filo, mentre il terreno che hai sotto i piedi cambia in continuazione. A cinquanta all’ora come ai centotrenta. La morte diuna tragedia. Una tragedia per la sua famiglia, per chi le voleva, per il movimento dello sci. Ma non una.?lasulla quale si stava allenando – perché anche io mi ci sono allenato, e lì 13 anni fa ho sostenuto le prove finali per diventare maestro di sci – e ho visto il punto esatto in cui è