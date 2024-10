Lunedì Digitali: i webinar gratuiti di Deascuola “Educare alla cittadinanza digitale” (Di giovedì 31 ottobre 2024) Ritornano i Lunedì Digitali, i webinar gratuiti organizzati da Deascuola e rivolti a tutti i docenti progettati per supportare il mondo della scuola nella transizione digitale e per fornire strumenti pratici e strategie operative immediatamente applicabili in aula. Nel nuovo ciclo di incontri Educare alla cittadinanza digitale, insieme alle formatrici Laura De Biaggi e Claudia L'articolo Lunedì Digitali: i webinar gratuiti di Deascuola “Educare alla cittadinanza digitale” . Leggi tutto 📰 Orizzontescuola.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Ritornano i, iorganizzati dae rivolti a tutti i docenti progettati per supportare il mondo della scuola nella transizionee per fornire strumenti pratici e strategie operative immediatamente applicabili in aula. Nel nuovo ciclo di incontri, insieme alle formatrici Laura De Biaggi e Claudia L'articolo: idi” .

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:organizzati da Deascuola su Intelligenza Artificiale, Sostenibilità, Empowerment femminile; Progetto Bussola Digitale; Scopri Come Navigare il Mondo Cripto in Sicurezza; POSTE ITALIANE: LUNEDÌ 14 OTTOBRE IN ABRUZZO TAPPA DELGRATUITO DI EDUCAZIONE POSTALE; JRC Youth Programme - Seminariin Italiano 2024; Lunedì due appuntamenti CNA per promuovere sostenibilità e internazionalizzazione; Approfondisci 🔍

Corsi gratuiti per le competenze digitali

(ravennawebtv.it)

Entrambi i corsi si svolgeranno a Faventia Sales (aula 2) dalle 9.30 alle 11.30 e saranno tenuti dai volontari del Servizio Civile Digitale. La partecipazione è gratuita, ma è richiesta l’iscrizione ...

IA nella didattica scolastica: webinar gratuito organizzato da Deascuola

(orizzontescuola.it)

Scopri come l’intelligenza artificiale può rivoluzionare la didattica scolastica, promuovendo la personalizzazione dell’apprendimento e lo sviluppo di competenze di cittadinanza digitale. 22 Ottobre ...

Il 30 ottobre un webinar online sull’uso di tecnologie digitali per migliorare l’interazione tra giovani e istituzioni

(ivl24.it)

POTENZA - E' in programma il 30 ottobre (2:30-4:30 PM CET / 3:30-5:30 PM ET) un importante appuntamento internazionale online, con il webinar "The Future of De ...

Anche nel Reatino webinar sull’Educazione Digitale

(rietinvetrina.it)

Anche in provincia di Rieti continuano i webinar di Poste Italiane, questa volta sull’Educazione Digitale. In particolare mercoledì 23 ottobre è previsto un evento dal titolo “Vivere Onlife: i giovani ...