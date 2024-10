Longlegs: la storia vera che ha ispirato il film e Osgood Perkins (Di giovedì 31 ottobre 2024) Longlegs: la storia vera che ha ispirato il film e Osgood Perkins Osgood Perkins potrebbe essere un nome nuovo per i fan occasionali dell’horror grazie al suo terrificante film del 2024, Longlegs, ma il lavoro di Perkins nel regno dell’horror va ben oltre il trucco terrificante di Nicolas Cage. Dal suo ruolo accattivante ed esilarante in Legally Blonde (sì, interpretava uno dei compagni di legge di Elle), ha regalato al mondo una varietà di film terrificanti, dall’horror psicologico di The Blackcoat’s Daughter alla sua rivisitazione contorta di una fiaba classica con Gretel & Hansel del 2020. L’orrore scorre anche nelle sue vene, essendo figlio di Anthony Perkins, l’attore che ha interpretato uno dei più grandi cattivi del cinema di tutti i tempi, Norman Bates in Psycho di Alfred Hitchcock. Leggi tutto 📰 Cinefilos.it (Di giovedì 31 ottobre 2024): lache hailpotrebbe essere un nome nuovo per i fan occasionali dell’horror grazie al suo terrificantedel 2024,, ma il lavoro dinel regno dell’horror va ben oltre il trucco terrificante di Nicolas Cage. Dal suo ruolo accattivante ed esilarante in Legally Blonde (sì, interpretava uno dei compagni di legge di Elle), ha regalato al mondo una varietà diterrificanti, dall’horror psicologico di The Blackcoat’s Daughter alla sua rivisitazione contorta di una fiaba classica con Gretel & Hansel del 2020. L’orrore scorre anche nelle sue vene, essendo figlio di Anthony, l’attore che ha interpretato uno dei più grandi cattivi del cinema di tutti i tempi, Norman Bates in Psycho di Alfred Hitchcock.

