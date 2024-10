Lo spread tra Btp e Bund si allarga a 129 punti (Di giovedì 31 ottobre 2024) Si allarga ancora lo spread. Il differenziale tra Btp e Bund si riporta sui livelli di tre settimane fa e tocca i 129 punti. Mentre sale di 7 punti base il rendimento del decennale italiano che supera il 3,71%. Il dieci anni francese sale, invece, di 5 punti base al 3,17% mentre il Bund è al 2,42% (+4 punti base). Quotidiano.net - Lo spread tra Btp e Bund si allarga a 129 punti Leggi tutto 📰 Quotidiano.net (Di giovedì 31 ottobre 2024) Siancora lo. Il differenziale tra Btp esi riporta sui livelli di tre settimane fa e tocca i 129. Mentre sale di 7base il rendimento del decennale italiano che supera il 3,71%. Il dieci anni francese sale, invece, di 5base al 3,17% mentre ilè al 2,42% (+4base).

Lo spread Btp-Bund sale in avvio di giornata oltre 127 punti

Prima fase della giornata in calo per lo spread tra Btp e Bund. Il differenziale di rendimento tra i due titoli decennali sale a 127,1 punti base da 124,9 punti della chiusura di ieri. Il rendimento ...

Dunque, per spiegare cos’è lo Spread BTP/BUND, potremmo riassumere affermando che si tratta di un valore che indica quanto sia rischioso prestare soldi allo Stato italiano comprando BTP, ...

Lo spread Btp-Bund chiude sotto i 125 punti base

Si stringe a fine seduta lo spread tra Btp e Bund. Il differenziale di rendimento tra i due titoli decennali scende a 124,9 punti base, con un rendimento per quello italiano al 3,62% e per quello tede ...

ci si riferisce sempre allo spread Btp Bund decennale. Ma cos'è lo spread Btp Bund? Si tratta del valore che misura il differenziale di rendimento tra il titolo di stato con scadenza a dieci anni ...