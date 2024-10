Lo sciopero del mondo della scuola, manifestazione in Piazza Ordelaffi: "Chiediamo risorse e stabilizzazione dei precari" (Di giovedì 31 ottobre 2024) "E’ ora di dire basta ai tagli all’istruzione e alla conoscenza". Il mondo della scuola, ricerca e università ha manifestato giovedì mattina davanti alla Prefettura "per rivendicare l’urgenza di un contratto giusto, chiedere la fine di questo sistema di precarietà dilagante che colpisce anche la Forlitoday.it - Lo sciopero del mondo della scuola, manifestazione in Piazza Ordelaffi: "Chiediamo risorse e stabilizzazione dei precari" Leggi tutto 📰 Forlitoday.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) "E’ ora di dire basta ai tagli all’istruzione e alla conoscenza". Il, ricerca e università ha manifestato giovedì mattina davanti alla Prefettura "per rivendicare l’urgenza di un contratto giusto, chiedere la fine di questo sistema dietà dilagante che colpisce anche la

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Lodeldella, manifestazione in Piazza Ordelaffi: "Chiediamo risorse e stabilizzazione dei precari";dellae presidio: "Risorse insufficienti da parte del governo"; Domanideldelladellain: il presidio a Ravenna della Cgil; Salari bassi, precariato e sovraccarico di lavoro: ildellascende in piazza;, giovedì 31 ottobre locontro gli stanziamenti del governo: «Organici e fondi non bastano»; Approfondisci 🔍

Mondo della scuola, sciopero e presidio: "Risorse insufficienti da parte del governo"

(msn.com)

Sciopero nel mondo della scuola, dell'università e della ricerca: la Flc Cgil protesta per risorse insufficienti e precarietà, chiedendo un rinnovo contrattuale dignitoso e la stabilizzazione del pers ...

Sciopero scuola 31 ottobre, Flc Cgil in piazza: presidio di fronte al Ministero dell’Istruzione e del Merito. A Milano manifestazione con Fracassi

(orizzontescuola.it)

Il mondo della scuola si prepara a una giornata di mobilitazione. Domani, giovedì 31 ottobre 2024, le lavoratrici e i lavoratori della scuola, dell'università, della ricerca e delle accademie incrocer ...

Oggi lo sciopero della scuola: “Basta precariato, vogliamo un contratto giusto”

(msn.com)

Lo sciopero della scuola prende forma oggi con presidi e flash mob previsti in 40 città italiane. Coinvolge, per l’intera giornata, le lavoratrici e i lavoratori della scuola, dell’Università, della ...

Scuola, giovedì 31 ottobre lo sciopero contro gli stanziamenti del governo: «Organici e fondi non bastano»

(ilgazzettino.it)

VENEZIA - Si annuncia un anno movimentato per il mondo della scuola. Resta il nodo del precariato, che dietro allo slogan "per un contratto giusto e un lavoro stabile" spinge la Flc Cgil ...