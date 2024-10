Ilrestodelcarlino.it - L’esibizione di Prandi al Teatro Comunale

Leggi tutto 📰 Ilrestodelcarlino.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) La giovane e pluripremiata violoncellista Miriamsostituirà Mischa Maisky al concerto di giovedì 14 novembre, in programma alalle 20.30, che si svolgerà nell’ambito della stagione 2024/2025 di Ferrara Musica. Il programma del concerto di Dvo?ák con la Filarmonica Arturo Toscanini e il direttore Andrey Boreyko rimarrà invariato. Grazie a un talento musicale di rara comunicativa e versatilità, Miriamsi distingue con le sue interpretazioni come personalità d’eccezione in grado di affrontare il repertorio solistico e cameristico non solo come violoncellista, ma anche come pianista. Nel 2014 ha ricevuto il Primo Premio al Rahn Musikpreis di Zurigo, debuttando alla Tonhalle di Zurigo con il Concerto per violoncello e orchestra di Dvo?ák. Numerosi debutti come solista e le orchestre con le quali si è esibita.