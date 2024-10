Lanazione.it - L’Ensemble Salomone Rossi coi Fiori del barocco ebraico

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Il 2 novembre (ore 21) la Sinagoga di Firenze ospiterà il concerto a ingresso libero ’musicali del’ delnell’ambito dei ’Limmud Italia Days Firenze 2024’. Nel programma brani su testi indi, dalla raccolta ’Canti di’ (Venezia 1623); alcune Intonazioni ebraiche di Benedetto Marcello, autore dell’opera ’L’Estro poetico-armonico, parafrasi sopra li Salmi’ (Venezia tra il 1724 e il 1728); infine una cantata, sempre con testo in, di Giuseppe C. Lidarti, scritta per la Sinagoga Portoghese di Amsterdam. I brani vocali si alterneranno a un repertorio di musica strumentale die Benedetto Marcello., è stato fondato dalla violinista Lydia Cevidalli nel 1991, con l’intento di approfondire il contributonella musica del mondo occidentale.