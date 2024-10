Gaeta.it - L’attenzione sul cambiamento climatico: un argomento complesso e attuale

Ilè diventato un tema centrale nel dibattito pubblico, catturandodi esperti e non. Con oltre vent'anni di esperienza in meteorologia e climatologia, Giulio Betti ha osservato come l'interesse verso queste questioni sia cresciuto in parallelo all'aumento delle temperature globali. Tanti sono i dubbi, le teorie e le informazioni non sempre verificate che circolano, specialmente sui social media, rendendo necessaria una riflessione più precisa su cosa significhi realmente ile le sue implicazioni. La complessità della climatologia La climatologia è una disciplina scientifica complessa che richiede competenze multidisciplinari. Tuttavia, nonostante le sue basi scientifiche solide, è diventata undi discussione aperto a tutti.