L’agrifood del Lazio al centro del Forum delle Economie: opportunità e sfide per le imprese locali (Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter A Viterbo, si è svolto il “Forum delle Economie“, un evento di grande rilevanza che ha messo in evidenza il settore agroalimentare come pilastro fondamentale del Made in Italy per l’Alto Lazio. Organizzato da UniCredit e Confagricoltura Lazio, il Forum ha riunito esperti del settore per un dibattito sulle sfide e le opportunità che caratterizzano il panorama delle imprese locali. Questo incontro ha rappresentato un’importante occasione per analizzare le prospettive future delL’agrifood, sottolineando il ruolo cruciale di innovazione, internazionalizzazione e sostegno finanziario. Partecipanti di rilievo e interventi significativi L’evento ha visto la partecipazione di personalità di spicco nel settore agroalimentare. Gaeta.it - L’agrifood del Lazio al centro del Forum delle Economie: opportunità e sfide per le imprese locali Leggi tutto 📰 Gaeta.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter A Viterbo, si è svolto il ““, un evento di grande rilevanza che ha messo in evidenza il settore agroalimentare come pilastro fondamentale del Made in Italy per l’Alto. Organizzato da UniCredit e Confagricoltura, ilha riunito esperti del settore per un dibattito sullee leche caratterizzano il panorama. Questo incontro ha rappresentato un’importante occasione per analizzare le prospettive future del, sottolineando il ruolo cruciale di innovazione, internazionalizzazione e sostegno finanziario. Partecipanti di rilievo e interventi significativi L’evento ha visto la partecipazione di personalità di spicco nel settore agroalimentare.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: L’delaldel Forum delle Economie: opportunità e sfide per le imprese locali;come pilastro del Made in Italy per l’Alto: incontro Unicredit –con il componente di Giunta Alberto Statti - Dal Territorio; Unicredit-Confagricoltura. L’come pilastro del Made in Italy per l’Alto; Agroalimentare, la a Cibus per promuovere le eccellenze del territorio; Regione/ Inaugurazione della sessantesima edizione della “Sial Paris”; Intesa tra Regione, Arsial e Camere di commercio per le eccellenze dell'laziale; Approfondisci 🔍

Al Forum delle Economie di UniCredit le prospettive dell’agrifood di Rieti e Viterbo

(msn.com)

UniCredit ha organizzato, in collaborazione con Confagricoltura Lazio, un Forum dedicato al comparto agroalimentare nel quale è stato trattato il tema della transizione della filiera agrifood tra expo ...

Il Lazio protagonista al Sial di Parigi: in vetrina anche le eccellenze della terra pontina

(latinatoday.it)

Alla fiera la Regione promuove il patrimonio enogastronomico e rafforza la sua presenza internazionale nell’agrifood ...

Le eccellenze del Lazio al Sial Paris, vetrina mondiale dell'agroalimentare

(rainews.it)

La Regione presente con venti aziende. Righini: "Occasione per nuove opportunità di crescita e visibilità sui mercati internazionali" ...

Lazio protagonista al Sial Paris, eccellenze in vetrina

(ansa.it)

Da oggi fino al 23 ottobre il Lazio è protagonista a SIAL Paris, grazie alla partnership tra Regione Lazio, Arsial e le Camere di Commercio di Roma e Frosinone Latina. (ANSA) ...