martedì 5 novembre, alle ore 10, presso l’Aula dei Gruppi parlamentari della Camera dei Deputati si svolgerà il convegno “La tutela del risparmio al tempo dei social – Frodi finanziarie e nuove tecnologie digitali”. L’appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. Saluti del segretario di presidenza, Alessandro Colucci, del presidente della Consob, Paolo Savona, del preside della Facoltà di Economia alla Sapienza, Giovanni di Bartolomeo. Concluderà Marco Osnato, presidente della Commissione Finanze della Camera. L'articolo “La tutela del risparmio al tempo dei social”, convegno martedì 5 novembre L'Opinionista. Lopinionista.it - “La tutela del risparmio al tempo dei social”, convegno martedì 5 novembre Leggi tutto 📰 Lopinionista.it Scopri di più su questa notizia su Lopinionista.it☑️ ROMA –, alle ore 10, presso l’Aula dei Gruppi parlamentari della Camera dei Deputati si svolgerà il“Ladelaldei– Frodi finanziarie e nuove tecnologie digitali”. L’appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. Saluti del segretario di presidenza, Alessandro Colucci, del presidente della Consob, Paolo Savona, del preside della Facoltà di Economia alla Sapienza, Giovanni di Bartolomeo. Concluderà Marco Osnato, presidente della Commissione Finanze della Camera. L'articolo “Ladelaldei”,L'Opinionista.

