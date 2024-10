Ilfattoquotidiano.it - “La squalifica per Sinner purtroppo arriverà. La responsabilità oggettiva è una p*******a”: l’avvertimento dell’ex tennista Bracciali

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Jannikè avvertito: “Conoscendo l’ambiente della Wada e dell’Itia, unapuò arrivare quasi sicuramente”. Parola di Daniele: l’exnumero 49 del mondo nel singolare e 21 nel doppio ha lanciato l’allarme all’altoatesino. Scagionato il 19 agosto dalla International Tennis Integrity Agency (Itia), la WADA (Agenzia mondiale antidoping) ha deciso di fare ricorso alla Corte Arbitrale dello Sport di Losanna. Una situazione che sta mettendo a dura prova la forza mentale del numero 1 al mondo e che continua a far discutere. “Non è giustore un giocatore se viene appurato che non ha assunto farmaci per migliorare la prestazione e il Clostebol. Nel caso di, non ha cambiato assolutamente niente. Lanellaè unarlo sarebbe davvero una carognata“.