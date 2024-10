Quotidiano.net - La premier e la manovra. “Cgil e Uil pronte a scioperare? Da parte loro solo pregiudizi”

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Roma, 30 ottobre 2024 – Botte da orbi contro i nemici di turno. In casa Vespa, ambiente più che amichevole su Raiuno, Giorgia Meloni si rilassa e prende di mira le bestie nere del momento. I sindacati prima di tutto: “C’èo dadie Uil”. Suvvia, spiega, nella legge finanziaria “c’è tutto quello che chiedevano: la riduzione del precariato, l’aumento dei salari con il cuneo, l’aumento dell’occupazione”. Ci sono pure più soldi per la sanità (“c’è un aumento di spesa pro capite di 398 euro”, dice pasticciando un po’ a fare i conti) e il contributo delle banche. E dunque, “se dopo tutto questo, fanno lo sciopero generale ancora prima di incontrare il governo sulla, non stiamo sul merito”.