La festa a cielo aperto di Halloween ha incantato Riccione Paese (Di giovedì 31 ottobre 2024) La festa di Halloween è iniziata a Riccione con un giorno di anticipo, mercoledì 30 ottobre, trasformando l’antico borgo in un luogo incantato e misterioso. Fin dal primo pomeriggio, tantissime famiglie e bambini mascherati hanno invaso le strade, animate da un’atmosfera magica e spettrale. Tra Riminitoday.it - La festa a cielo aperto di Halloween ha incantato Riccione Paese Leggi tutto 📰 Riminitoday.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Ladiè iniziata acon un giorno di anticipo, mercoledì 30 ottobre, trasformando l’antico borgo in un luogoe misterioso. Fin dal primo pomeriggio, tantissime famiglie e bambini mascherati hanno invaso le strade, animate da un’atmosfera magica e spettrale. Tra

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Ladi Halloween ha incantato Riccione Paese. Oggi al Museo del Territorio c’è “Un Medioevo da paura!”; Ein Prosit, a Udine la 25esima edizione delladella gastronomia contemporanea; L’8 giugno Brescia diventa un teatro acon ladell’Opera; Oristano palestra a- Al Centro Figc di Sa Rodia lafinale; Il parco di Grassina una palestra acon ladello sport. Ospite il pesista Leonardo Fabbri; Gli Ambulanti di Forte dei Marmi Boutiques ail Meglio del Made in Italy Artigianale a Porcia e dintorni; Approfondisci 🔍

A Firenze un murale gigante: è alla scuola Sauro-Papini

(msn.com)

Firenze, 30 ottobre 2024 - Un murale gigante per colorare la scuola Sauro-Papini al Galluzzo, a Firenze. La giunta ha dato il via libera all'intervento che prevede la realizzazione, sulla facciata ...

Ein Prosit, a Udine la 25esima edizione della festa a cielo aperto della gastronomia contemporanea

(ilsole24ore.com)

come si evolverà? - Udine dal 16 al 20 ottobre si trasformerà in una festa a cielo aperto della gastronomia contemporanea. Senza mai prendersi troppo sul serio, basta guardare i “titoli ...

Grandi Chef e grandi vini: a Udine parte Ein Prosit festa a cielo aperto della gastronomia contemporanea

(msn.com)

Festeggia in grande stile i suoi 25 anni di attività quest’anno a Udine, Ein Prosit la manifestazione che tradizionalmente in autunno mette in relazione i temi della cultura enogastronomica ...

Un Sorriso per il Ponte del Sorriso: giardini Estensi di Varese in festa il 10 Novembre

(laprovinciadivarese.it)

Giochi, spettacoli e laboratori per grandi e piccoli: una giornata di solidarietà e divertimento a sostegno dell’anestesia pediatrica ...