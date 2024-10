Juve, infortuni Nico Gonzalez a Douglas Luiz: arrivano buone notizie, il punto sul rientro (Di giovedì 31 ottobre 2024) Le ultime sulle condizioni fisiche di Nico Gonzalez a Douglas Luiz in vista della prossima partita della Juventus in Serie A L’edizione odierna del Corriere dello Sport fa il punto sugli infortunati della Juve in vista della prossima sfida di Serie A. INFORTUNATI- «Dopo aver riabbracciato ieri Koopmeiners è quasi l’ora di rivedere in campo Nico Gonzalez e Douglas Luiz. Thiago Motta spera Calcionews24.com - Juve, infortuni Nico Gonzalez a Douglas Luiz: arrivano buone notizie, il punto sul rientro Leggi tutto 📰 Calcionews24.com (Di giovedì 31 ottobre 2024) Le ultime sulle condizioni fisiche diin vista della prossima partita dellantus in Serie A L’edizione odierna del Corriere dello Sport fa ilsugli infortunati dellain vista della prossima sfida di Serie A. INFORTUNATI- «Dopo aver riabbracciato ieri Koopmeiners è quasi l’ora di rivedere in campo. Thiago Motta spera

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Infortunio, Thiago Motta può sorridere: ultime; Juventus, emergenza (quasi) finita: Douglas Luiz evicini al rientro; Sabatini critica: "Acquisto flop della, è stato pagato troppo per quello che è"; Juventus,esce per infortunio durante Argentina-Cile: problema alla caviglia; Cosa si è fatto? L'infortunio in Lipsia-Juventus, i tempi di recupero e quando torna; Juventus, emergenza: brutte notizie per Koopmeiners e non solo; Approfondisci 🔍

Infortunio Nico Gonzalez, Thiago Motta può sorridere: potrebbe farcela già per quella partita! Ultime

(juventusnews24.com)

Infortunio Nico Gonzalez, Thiago Motta può sorridere: l’argentino ex Fiorentina potrebbe farcela già per quella partita! Le ultimissime L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha fatto il punto su ...

Infortuni Juve, da Koopmeiners a Nico Gonzalez: il punto

(jmania.it)

Il punto sugli infortuni in casa Juve. Da Teun Koopmeiners a Nico Gonzalez: ecco come stanno i bianconeri. La gara di Champions League di ieri sera ha visto la Juve perdere in casa per mano dello Stoc ...

Juventus, sprint Douglas Luiz e prudenza Nico Gonzalez: quando tornano?

(fantamaster.it)

Infortunati Juventus - Aggiornamenti in casa Juventus sulle condizioni di Douglas Luiz e Nico Gonzalez: ecco quando possono realmente tornare ...

Infortunio Nico Gonzalez, il rientro è ormai alle porte. L’argentino vuole farcela per quella gara

(juventusnews24.com)

Infortunio Nico Gonzalez, il rientro dell’esterno ex Fiorentina è ormai alle porte. L’argentino vuole farcela per quella gara di Serie A. Le ultimissime È sempre più vicino il rientro in campo di Nico ...