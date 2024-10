It: tutte le curiosità sulla miniserie del 1990 (Di giovedì 31 ottobre 2024) It: tutte le curiosità sulla miniserie del 1990 Per gli appassionat di Stephen King, il romanzo del 1986 It è imprescindibile. Opera all’interno della quale confluiscono tutte le cifre stilistiche e tematiche dell’autore del Maine, che da qui forma non tanto ad un romanzo horror quanto ad un vero e proprio racconto di formazione sulla paura di crescere e affrontare ciò che spaventa. Un’opera estremamente complessa, che recentemente è stata portata sul grande schermo ma che già nel 1990 era stata adattata nell’ormai iconica miniserie It. Composta da due episodi, questa è divenuta un cult per gli amanti di King e viene ricordata ancora oggi per l’interpretazione di Tim Curry nei panni di Pennywise. Leggi tutto 📰 Cinefilos.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) It:ledelPer gli appassionat di Stephen King, il romanzo del 1986 It è imprescindibile. Opera all’interno della quale confluisconole cifre stilistiche e tematiche dell’autore del Maine, che da qui forma non tanto ad un romanzo horror quanto ad un vero e proprio racconto di formazionepaura di crescere e affrontare ciò che spaventa. Un’opera estremamente complessa, che recentemente è stata portata sul grande schermo ma che già nelera stata adattata nell’ormai iconicaIt. Composta da due episodi, questa è divenuta un cult per gli amanti di King e viene ricordata ancora oggi per l’interpretazione di Tim Curry nei panni di Pennywise.

