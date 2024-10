Tvplay.it - Inter-Inzaghi, la sentenza è netta: per lo scudetto è durissima

(Di giovedì 31 ottobre 2024) La vittoria contro l’Empoli ha leggermente tranquillizzato gli animi in casa. La formazione diè ancora in difficoltà. Nel turno infrasettimanale di serie A l’ha risposto al Napoli ed ha ottenuto una bella vittoria per 3 a 0 contro l’Empoli, una trasferta per nulla facile. Il club nerazzurro ha avuto non poche difficoltà, si sono calmate le acque solo grazie alla rete di Frattesi, una conclusione deviata che ha sbloccato la gara. caos in casa(Lapresse) TvPlayIl club nerazzurro – nonostante la superiorità numerica da metà primo tempo – ha avuto non poche difficoltà e ha trovato problemi a sbloccare il match. Rispetto alla scorsa stagione vediamo un’diversa e i 13 gol subiti in campionato ne sono una dimostrazione.