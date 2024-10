Lanazione.it - Imprese apri e chiudi. Maxi evasione fiscale. Chinatown senza pace: agguato in strada

(Di giovedì 31 ottobre 2024) PRATO Indagini chiuse e sequestro milionario per unaquasi ventennale grazie al cosiddetto sistema delle". Un’indagine complessa e lunga della procura di Prato che, guidata dal procuratore capo Luca Tescaroli, ha notificato l’avviso di conclusione indagini a nove persone indagate, tutte cinesi, di età compresa tra il 1975 e il 2002. Si tratta di due imprenditori di fatto di molteplici aziende di confezioni di tessile abbigliamento, uno del ’74 e l’altro del ’75, che in un primo momento, il 24 giugno scorso, sono finiti in carcere su ordinanza del gip e di altri 7 cinesi, quasi tutti prestanome dei primi due e altri familiari degli stessi. Ai 9 sono contestati i reati di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte e omessa dichiarazione dei redditi.