Il mercato del lavoro gira in negativo. Istat: a settembre -63mila occupati. Calano di 55mila i dipendenti a tempo indeterminato (Di giovedì 31 ottobre 2024) Solo 10 giorni fa Giorgia Meloni, nelle slide celebrative per i primi due anni di governo, vantava i numeri record raggiunti dall'occupazione. Ora quella narrazione, che sorvola sugli storici ritardi italiani rispetto al resto della Ue e sul pessimo andamento della produzione industriale da ormai 19 mesi, mostra le prime evidenti crepe. Perché, dopo la stima sul pil del terzo trimestre arrivata mercoledì, anche i dati sul mercato del lavoro evidenziano una netta inversione di tendenza. A settembre, comunica l'Istat, sono diminuiti sia gli occupati sia i disoccupati mentre a crescere sono stati solo gli inattivi. È la seconda frenata dopo quella di maggio, che però era stata lieve e aveva interessato solo gli autonomi e i precari. Stavolta il quadro è molto più preoccupante, perché a scendere sono soprattutto i dipendenti a tempo indeterminato.

