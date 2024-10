Il "felliniano" Bruno Frattasi, capo dell'agenzia per la cybersicurezza, oggi condominio di parenti. Un ritratto (Di giovedì 31 ottobre 2024) Bruno Frattasi scriverebbe del direttore Frattasi: un uomo perfetto nel secolo sbagliato. Per battere l’hackeraggio, gli spioni, il governo ha scelto un prefetto del Novecento. Colto, raffinato, pe Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Ilfoglio.it - Il "felliniano" Bruno Frattasi, capo dell'agenzia per la cybersicurezza, oggi condominio di parenti. Un ritratto Leggi tutto 📰 Ilfoglio.it (Di giovedì 31 ottobre 2024)scriverebbe del direttore: un uomo perfetto nel secolo sbagliato. Per battere l’hackeraggio, gli spioni, il governo ha scelto un prefetto del Novecento. Colto, raffinato, pe Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Il "dell'agenzia per la cybersicurezza, oggi condominio di parenti. Un ritratto; Approfondisci 🔍

Il "felliniano" Bruno Frattasi, capo dell'agenzia per la cybersicurezza, oggi condominio di parenti. Un ritratto

(ilfoglio.it)

Nominato da Mantovano, ex capo di gabinetto di Lamorgese, di sinistra, viene ora puntato anche dalla destra per la gestione dell'Acn dove lavorano, mogli di prefetti, figli di magistrati, cognati. Di ...

Cybersicurezza: Frattasi, 'aziende non paghino il riscatto'

(msn.com)

Lo ha detto il direttore generale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, Bruno Frattasi, alla presentazione della campagna istituzionale per promuovere la consapevolezza in materia di ...

Covid. Le indicazioni ai prefetti per le vaccinazioni al personale della Polizia di Stato, Vigili del fuoco e Amministrazione civile dell’Interno

(quotidianosanita.it)

LA CIRCOLARE 11 FEB - È stata inviata ai prefetti la circolare a firma del capo di Gabinetto del ministero dell'Interno Bruno Frattasi contenente le indicazioni per l'attuazione della campagna ...

La nuova natura della cybersecurity

(huffingtonpost.it)

Ho avuto l’opportunità di dialogare su questo tema con due protagonisti del settore, il direttore dell’Agenzia nazionale di Cybersecurity prefetto Bruno Frattasi ... fa dal capo di stato ...