“Ho perso 19 denti, gli altri erano così marci che li ho tolti tutti. Ora ho 10 impianti da diecimila euro”: l’operazione mostruosa di nonna Hayley su TikTok (Di giovedì 31 ottobre 2024) Se avete paura dei dentisti o siete di stomaco debole evitate di leggere questa storia. Se, invece, siete anche minimamente incuriositi allora sedetevi. Hayley Debra Potter ha 57 anni e ha iniziato a perdere i denti 14 anni fa a causa di una malattia gengivale. Un deficit che l’ha costretta a spendere quasi diecimila euro di impianti. “Ho perso e ho dovuto togliere 19 denti a causa di ascessi causati da una malattia gengivale – ha raccontato la donna al Daily Star -. I denti rimanenti erano così gialli che non mostravo i denti nemmeno per sorridere. Alla fine, ho deciso di andare una clinica molto quotata ad Antalya, in Turchia, dopo che ne avevo avuto abbastanza dei miei problemi dentali. L’intero set di impianti e ponti mi è costato diecimila euro, la metà rispetto ai prezzi indicati dalle cliniche nel Regno Unito”. Ilfattoquotidiano.it - “Ho perso 19 denti, gli altri erano così marci che li ho tolti tutti. Ora ho 10 impianti da diecimila euro”: l’operazione mostruosa di nonna Hayley su TikTok Leggi tutto 📰 Ilfattoquotidiano.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Se avete paura deisti o siete di stomaco debole evitate di leggere questa storia. Se, invece, siete anche minimamente incuriositi allora sedetevi.Debra Potter ha 57 anni e ha iniziato a perdere i14 anni fa a causa di una malattia gengivale. Un deficit che l’ha costretta a spendere quasidi. “Hoe ho dovuto togliere 19a causa di ascessi causati da una malattia gengivale – ha raccontato la donna al Daily Star -. Irimanentigialli che non mostravo inemmeno per sorridere. Alla fine, ho deciso di andare una clinica molto quotata ad Antalya, in Turchia, dopo che ne avevo avuto abbastanza dei miei problemi dentali. L’intero set die ponti mi è costato, la metà rispetto ai prezzi indicati dalle cliniche nel Regno Unito”.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: “Ho19, gli altri erano così marci che li ho tolti tutti; “Ho trovato mia madre a letto col mio fidanzato. Ora lei è incinta di lui e anch’io aspetto un…; Ricrescita dei, farmaco in arrivo nel 2030: test sull’uomo da settembre; Morbidelli: “Dopo l’incidente a Portimao hola memoria per due settimane, non riconoscevo i miei famili…; Spese del dentista detraibili: tutti gli interventi ammessi; Petrucci dal letto d'ospedale racconta la sua terribile caduta: "Ho rotto la mandibola in due parti"; Approfondisci 🔍

Perde tutti i denti e rivela: Piaccio di più agli uomini

(veb.it)

Una donna americana, conosciuta sui social come “Regina senza denti“, ha dichiarato di aver guadagnato molta più fiducia negli uomini da quando ha perso i denti. La donna, che sui social usa ...

Perdere denti fa male al cuore

(quotidianosanita.it)

dovevano riferire se avevano perso denti di recente, mentre i dati sui denti naturali erano stati raccolti all’inizio dei due studi. Dai risultati è emerso che tra gli adulti con 25-32 denti ...

Ingoia spazzolino da denti, la ragazza racconta cosa è successo davvero: «Sono bulimica, l'ho usato per vomitare»

(msn.com)

La verità è che sono moltissime le persone che stanno affrontando l’inferno che ho affrontato io, e in particolare parlando di bulimia è comune l’utilizzo dello spazzolino da denti per ...

Francesco Chiofalo a Le Iene: «Ho rifatto occhi, naso, labbra, denti e orecchie. Ora voglio allungare le gambe. Ho speso più di 100mila euro»

(ilmessaggero.it)

«Ho fatto tutto, pure le sopracciglia tatuate. Se faccio quello delle gambe ho fatto tutto», ha detto.