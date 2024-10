Grande Fratello, Alfonso D’Apice sarà un nuovo concorrente: la clamorosa anticipazione di Dagospia (Di giovedì 31 ottobre 2024) #GrandeFratello, DA TEMPTATION ISLAND ARRIVA Alfonso D’Apice. L’EX FIDANZATA FEDERICA È TRA I CONCORRENTI ??https://t.co/wK36TnjAUE — Giuseppe Candela (@GiusCandela) October 31, 2024 L'articolo Grande Fratello, Alfonso D’Apice sarà un nuovo concorrente: la clamorosa anticipazione di Dagospia proviene da Isa e Chia. Isaechia.it - Grande Fratello, Alfonso D’Apice sarà un nuovo concorrente: la clamorosa anticipazione di Dagospia Leggi tutto 📰 Isaechia.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) #, DA TEMPTATION ISLAND ARRIVA. L’EX FIDANZATA FEDERICA È TRA I CONCORRENTI ??https://t.co/wK36TnjAUE — Giuseppe Candela (@GiusCandela) October 31, 2024 L'articoloun: ladiproviene da Isa e Chia.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Signorini, la mossa salva-: entraD’Apice e parte la soap con l’ex di Federica Petagna;, retroscena di Candela: 'D'Apice parteciperà come concorrente'; Federica Petagna rivela chestarebbe frequentando un’altra donna: “Vorrei fosse sincero”;D’Apice sarà un nuovo concorrente;D’Apice reagisce così all’ingresso della ex Federica Petagna: che frecciatina!;, Federica Petagna e l'ex fidanzatoD'Apice: «Lui è diventato come un. Sapevo; Approfondisci 🔍

Signorini, la mossa salva-Grande Fratello: entra Alfonso D’Apice e parte la soap con l’ex di Federica Petagna

(libero.it)

Il protagonista di Temptation Island di Filippo Bisciglia ritroverà Federica Petagna nella casa più spiata d’Italia: la manovra in stile Perla e Mirko ...

Grande Fratello, Alfonso D’Apice sarà un nuovo concorrente: la clamorosa anticipazione di Dagospia

(isaechia.it)

#GRANDEFRATELLO, DA TEMPTATION ISLAND ARRIVA ALFONSO D’APICE. L’EX FIDANZATA FEDERICA È TRA I CONCORRENTI ???? https://t.co/wK36TnjAUE ...

Grande Fratello, Federica Petagna su Alfonso D'Apice: "Credo abbia un'altra, avrei voluto maggiore sincerità"

(msn.com)

Entrata da qualche giorno nella Casa del GF, Federica Petagna si è confidata a proposito di un sospetto sul suo ex fidanzato, Alfonso D'Apice. Ecco cosa ha raccontato agli inquilini.

Grande Fratello, Federica Petagna e l'ex fidanzato Alfonso D'Apice: «Lui è diventato come un fratello. Sapevo che l'amore era finito»

(msn.com)

«L'amore non può finire in 10 giorni, ma per me Alfonso era diventato come un fratello». Federica Petagna ha raccontato la sua ...