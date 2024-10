Grand Prix de France di Pattinaggio di Figura, sette Azzurri in gara per il podio (Di giovedì 31 ottobre 2024) Si apre venerdì, sul ghiaccio dell’Iceparc di Angers, il Grand Prix de France, terza tappa stagionale di ISU Grand Prix. Un appuntamento importante per l’Italia, che prende parte alla manifestazione con sette pattinatori. In terra transaplina faranno infatti il debutto stagionale nel circuito Nikolaj Memola (Fiamme Oro) tra gli uomini, Sara Conti e Niccolò Macii (Fiamme Oro) e Rebecca Ghilardi e Filippo Ambrosini (Fiamme Azzurre) tra le coppie di artistico e il tandem campione d’Europa nella danza formato da Charlene Guignard e Marco Fabbri (Fiamme Azzurre). Secondo lo scorso weekend al Nepela Memorial, Memola affronta la sua terza tappa in carriera nel Grand Prix e torna in Francia dove, esattamente un anno fa, fece il suo debutto assoluto nel circuito chiudendo all’11° posto. Leggi tutto 📰 Ilfaroonline.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Si apre venerdì, sul ghiaccio dell’Iceparc di Angers, ilde, terza tappa stagionale di ISU. Un appuntamento importante per l’Italia, che prende parte alla manifestazione conpattinatori. In terra transaplina faranno infatti il debutto stagionale nel circuito Nikolaj Memola (Fiamme Oro) tra gli uomini, Sara Conti e Niccolò Macii (Fiamme Oro) e Rebecca Ghilardi e Filippo Ambrosini (Fiamme Azzurre) tra le coppie di artistico e il tandem campione d’Europa nella danza formato da Charlene Guignard e Marco Fabbri (Fiamme Azzurre). Secondo lo scorso weekend al Nepela Memorial, Memola affronta la sua terza tappa in carriera nele torna in Francia dove, esattamente un anno fa, fece il suo debutto assoluto nel circuito chiudendo all’11° posto.

Dopo due tappe in Nord America, la serie dei Grand Prix ISU si sposta in Europa per il Grand Prix de France, con la presenza di medaglie mondiali in ciascuna delle quattro discipline.

Un weekend tutto da vivere per l'Italia del pattinaggio artistico, impegnata dall'1 al 3 novembre al Grand Prix De France, appuntamento numero tre del ...

Due gare in uno, passione e la voglia di incantare ancora una volta il mondo. Non cambia il copione di Charléne Guignard-Marco Fabbri, pronti a fare il ...

Le Grand Prix de France de patinage artistique et danse sur glace a lieu cette fin de semaine à la patinoire d'Angers (Maine-et-Loire). Plus de soixante champions seront présents.