Gerrard rischia l’esonero in Arabia per i suoi strani allenamenti: “I giocatori mi hanno scoperto” (Di giovedì 31 ottobre 2024) Gerrard nei guai con l'Al-Ettifaq dopo la sconfitta contro una squadra di seconda serie: sotto accusa anche gli allenamenti in orari assurdi a causa del Liverpool. Fanpage.it - Gerrard rischia l’esonero in Arabia per i suoi strani allenamenti: “I giocatori mi hanno scoperto” Leggi tutto đź“° Fanpage.it (Di giovedì 31 ottobre 2024)nei guai con l'Al-Ettifaq dopo la sconfitta contro una squadra di seconda serie: sotto accusa anche gliin orari assurdi a causa del Liverpool.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:l'esonero in Arabia per i suoi strani allenamenti: "I giocatori mi hanno scoperto"; Pioli show all’esordio sulla panchina dell’Al Nassr: 0-3 in casa dell’Al-Ettifaq di; ESCLUSIVA Dalmat: “Derby? Punto su Lautaro. Barella può diventare come Lampard e”; Juventus, Adzic pronto al debutto: un po'e un po' De Bruyne, chi è l'ultimo baby di MottaLandia; Guerra elettronica, la nuova sfida di Putin alla Nato: ora il Baltic Jammer oscura (tutti i giorni) i Gps in N; Saudi League, Ronaldo peggiore in campo ma l’Al Nassr vince,beffato al 96’; Approfondisci 🔍

Gerrard rischia l’esonero in Arabia per i suoi strani allenamenti: “I giocatori mi hanno scoperto”

(fanpage.it)

Gerrard nei guai con l'Al-Ettifaq dopo la sconfitta contro una squadra di seconda serie: sotto accusa anche gli allenamenti in orari assurdi a causa del ...

Processo per violenza sessuale a Gérard Depardieu, l'attore non sarà all'udienza per motivi di salute: «È estremamente sofferente»

(msn.com)

L'attore francese, 75 anni, rischia cinque anni di reclusione e una multa di 75 mila euro.È stato chiesto un rinvio ...

Grande Fratello, Eleonora svela il vero motivo del ritiro e Shaila rischia la squalifica (per 'colpa' di Lorenzo)

(libero.it)

La situazione in casa, dopo il ritorno di Lorenzo e Shaila, si è fatta insostenibile, e scoppia il caos tra i coinquilini: tutti diventano nemici della Gatta ...

Rischia l’aborto in nave, soccorsa turista

(msn.com)

Attimi di paura in crociera, sulla Costa Deliziosa: turista si sente male e rischia l’aborto nella cabina della nave: scattano i soccorsi della Guardia Costiera con elicottero e motovedetta.