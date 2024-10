Finanza, più consapevolezza per giovani e donne (Di giovedì 31 ottobre 2024) Migliorare il livello di educazione finanziaria e assicurativa degli italiani. È l’obiettivo di Alleanza Assicurazioni, Compagnia di Generali Italia, che – insieme a Fondazione Mario Gasbarri e con la collaborazione scientifica di SDA Bocconi – ha presentato i risultati della terza edizione di Edufin Index, l’Osservatorio sulla consapevolezza e sui comportamenti finanziari e assicurativi degli italiani. Un evento patrocinato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. L’Osservatorio, illustrato ieri a Roma (www.edufinindex.it), mette in relazione le conoscenze finanziarie e assicurative degli italiani con il loro comportamento. I dati relativi al 2024 – che si basano su un campione di 4mila intervistati – mettono in luce proprio la necessità di migliorare l’educazione finanziaria e assicurativa, ancora insufficiente soprattutto per donne e giovani. Quotidiano.net - Finanza, più consapevolezza per giovani e donne Leggi tutto 📰 Quotidiano.net (Di giovedì 31 ottobre 2024) Migliorare il livello di educazione finanziaria e assicurativa degli italiani. È l’obiettivo di Alleanza Assicurazioni, Compagnia di Generali Italia, che – insieme a Fondazione Mario Gasbarri e con la collaborazione scientifica di SDA Bocconi – ha presentato i risultati della terza edizione di Edufin Index, l’Osservatorio sullae sui comportamenti finanziari e assicurativi degli italiani. Un evento patrocinato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. L’Osservatorio, illustrato ieri a Roma (www.edufinindex.it), mette in relazione le conoscenze finanziarie e assicurative degli italiani con il loro comportamento. I dati relativi al 2024 – che si basano su un campione di 4mila intervistati – mettono in luce proprio la necessità di migliorare l’educazione finanziaria e assicurativa, ancora insufficiente soprattutto per

