Fastweb motore per Swisscom ricavi +63% a 120 milioni 2

Quotidiano.net - Fastweb motore per Swisscom, ricavi +6,3% a 120 milioni (2)

Leggi tutto đź“° Quotidiano.net

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Alla base della crescita ci sono, spiega, i servizi innovativi basati su Cloud, Internet of Things, Cyber Security e Intelligenza Artificiale ma "concorre sempre di più anche la diversificazione dei servizi per le famiglie, con il lancio nel mese di aprile dell'offerta Energia". Nei primi nove mesi dell'anno la società ha acquisito 438.000 nuovi clienti complessivi nei segmenti dei servizi di accesso fisso, mobile e wholesale con un incremento pari al 6,5% rispetto alla base clienti a fine 2023. Continua l'andamento positivo del segmento mobile che cresce ancora a doppia cifra. Al 30 settembre le Sim attive sono 3,8(+11%). Prosegue il roll out della rete 5G mobile con una copertura pari al 75% della popolazione nazionale (+3% rispetto a fine 2023).