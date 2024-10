F1, Wolff analizza la situazione in casa Red Bull: “L’inquietudine del team si riflette nelle prestazioni” (Di giovedì 31 ottobre 2024) Il 2024 della Formula 1 verrà probabilmente ricordata come quella della caduta dal trono della Red Bull. La scuderia austriaca, vincitrice del Campionato Costruttori negli ultimi due anni e trionfatrice delle ultime tre annate con Max Verstappen, sta attraversando in questo periodo un momento di forte crisi malgrado sia comunque vicino il quarto titolo consecutivo per il fenomeno olandese, conquistato grazie ad un inizio di stagione strabordante. Sono i numeri a riflettere chiaramente la situazione del team. Verstappen non vede la vittoria in una gara lunga dalla Spagna (si contano poi due primi posti nelle Sprint in Austria e ad Austin), mentre Sergio Perez sta passando ormai da mesi un periodo di enorme difficoltà cominciato, incredibile ma vero, proprio dall’annuncio del rinnovo. Oasport.it - F1, Wolff analizza la situazione in casa Red Bull: “L’inquietudine del team si riflette nelle prestazioni” Leggi tutto 📰 Oasport.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Il 2024 della Formula 1 verrà probabilmente ricordata come quella della caduta dal trono della Red. La scuderia austriaca, vincitrice del Campionato Costruttori negli ultimi due anni e trionfatrice delle ultime tre annate con Max Verstappen, sta attraversando in questo periodo un momento di forte crisi malgrado sia comunque vicino il quarto titolo consecutivo per il fenomeno olandese, conquistato grazie ad un inizio di stagione strabordante. Sono i numeri are chiaramente ladel. Verstappen non vede la vittoria in una gara lunga dalla Spagna (si contano poi due primi postiSprint in Austria e ad Austin), mentre Sergio Perez sta passando ormai da mesi un periodo di enorme difficoltà cominciato, incredibile ma vero, proprio dall’annuncio del rinnovo.

