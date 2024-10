Emmanuel e Brigitte Macron in Marocco con la principessa Lalla Khadija, che «debutta» sulla scena pubblica (Di giovedì 31 ottobre 2024) Diciassette anni, secondogenita di re Mohammed VI e dell'ex moglie Lalla Salma Bennani, ha fatto gli onori di casa durante la visita della coppia presidenziale francese. Di lei si sa pochissimo, le ultime foto ufficiali risalivano al 2019 Vanityfair.it - Emmanuel e Brigitte Macron in Marocco con la principessa Lalla Khadija, che «debutta» sulla scena pubblica Leggi tutto 📰 Vanityfair.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Diciassette anni, secondogenita di re Mohammed VI e dell'ex moglieSalma Bennani, ha fatto gli onori di casa durante la visita della coppia presidenziale francese. Di lei si sa pochissimo, le ultime foto ufficiali risalivano al 2019

Macron in Marocco: firmati contratti per 10 miliardi di euro

Rabat, 30 ott. - Francia e Marocco hanno firmato contratti per 10 miliardi di euro durante la visita del presidente francese Emmanuel Macron a Rabat

Macron in Marocco: più cooperazione contro immigrazione clandestina

Rabat, 29 ott. (askanews) – Il presidente francese Emmanuel Macron, insieme a sua moglie Brigitte, è arrivato in Marocco per una visita di Stato di tre giorni, su invito del re marocchino Mohammed VI, ...

La Principessa Lalla Khadija del Marocco fa la sua prima apparizione per Macron dopo cinque anni: sublime

Brigitte Macron accompagnata alla cena di Stato dalla Principessa Lalla Khadija del Marocco. Era dal 2019 che nessuno l’ha più vista.

Macron in Marocco: firmati contratti per 10 miliardi di euro

Rabat, 30 ott. Francia e Marocco hanno firmato contratti per 10 miliardi di euro durante la visita del presidente francese Emmanuel Macron a Rabat, intrapresa proprio con l'obiettivo di normalizzare ...