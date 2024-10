Elezioni Usa 2024, gli astronauti potranno votare dallo spazio: ecco come (Di giovedì 31 ottobre 2024) Il tempo è agli sgoccioli: gli Stati Uniti attendono con trepidazione il 5 novembre 2024, giornata in cui si voterà per stabilire chi tra Donald Trump e Kamala Harris diventerà il nuovo presidente statunitense. Una corsa elettorale che sta tenendo con il fiato sospeso mezzo mondo e che ha visto come non mai interventi ed endorsement di vip, atleti e attori. I messaggi, a prescindere dalle preferenze tra repubblicani e dem, vertono principalmente su un fattore: l’importanza di esercitare il proprio diritto (e dovere) di voto. Il governo centrale degli States ha ormai rodato un sistema di voto che viaggia sul doppio binario della scheda elettorale cartacea e quella elettronica per mettere proprio tutti nelle condizioni di votare. Anche chi vive in piccoli centri abitati in angoli remoti del Paese o addiritturanello spazio. Quotidiano.net - Elezioni Usa 2024, gli astronauti potranno votare dallo spazio: ecco come Leggi tutto 📰 Quotidiano.net (Di giovedì 31 ottobre 2024) Il tempo è agli sgoccioli: gli Stati Uniti attendono con trepidazione il 5 novembre, giornata in cui si voterà per stabilire chi tra Donald Trump e Kamala Harris diventerà il nuovo presidente statunitense. Una corsa elettorale che sta tenendo con il fiato sospeso mezzo mondo e che ha vistonon mai interventi ed endorsement di vip, atleti e attori. I messaggi, a prescindere dalle preferenze tra repubblicani e dem, vertono principalmente su un fattore: l’importanza di esercitare il proprio diritto (e dovere) di voto. Il governo centrale degli States ha ormai rodato un sistema di voto che viaggia sul doppio binario della scheda elettorale cartacea e quella elettronica per mettere proprio tutti nelle condizioni di. Anche chi vive in piccoli centri abitati in angoli remoti del Paese o addiritturanello

