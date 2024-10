Quotidiano.net - Elezioni americane 2024: previsioni e sondaggi. Chi è favorito? Ecco come interpretare i numeri

(Di giovedì 31 ottobre 2024) New York, 31 ottobrenazionali, se uno sa cosa guardare, sono importantiquelli dei singoli Stati per capire quale direzione stiano prendendo lepresidenziali. Per cercare di stabilire chi sia in vantaggio tra Donald Trump, il candidato repubblicano, e Kamala Harris, la rappresentate dei democratici, infatti, sono decisive tutte le rilevazioni: se vengono superate alcune soglie, a seconda di quale campo si guarda, la strada per la vittoria si complica o si spiana. I dati nazionali Secondo la supermedia elaborata da Nate Silver, considerato il guru deisti Usa, Kamala Harris neinazionali (quindi condotti su un campione rappresentativo di tutti gli Stati Uniti) è in vantaggio con il 48,7% delle preferenze rispetto a Donald Trump, che invece si ferma al 47,5%.