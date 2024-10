Dilei.it - Ed Westwick diventa papà, primo figlio in arrivo per Chuck Bass di Gossip Girl

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Bebé inper. Ed, indimenticabile interprete della serie tv, aspetta infatti undalla moglie Amy Jackson. L’annuncio, come di consueto in queste occasioni, è arrivato con un dolcissimo post sui social. EdA pochi mesi dalle nozze da sogno celebrate in Italia, Ede sua moglie Amy Jackson sono già pronti ad allargare la famiglia. La coppia ha infatti annunciato di essere in attesa delbebé con un romantico post sui social: nessuna didascalia o dedica, ma una serie di scatti che non lasciano spazio ad alcun dubbio. Nel carousel, i due attori appaiono felici ed innamorati, ed il pancino di Amy è molto evidente: di bianco vestita, l’attrice e modella passeggia accanto al marito, che in alcuni scatti le accarezza teneramente il ventre.