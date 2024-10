Drogata e ubriaca al volante causò un incidente mortale: patteggia (Di giovedì 31 ottobre 2024) Tre anni e 8 mesi di reclusione e revoca della patente di guida, questa la pena patteggiata da F.M., la 25enne di Bassano del Grappa che nell’agosto del 2022 causò l’incidente stradale che costò la vita a Mario Bittante, 64enne di Asolo e causò lesioni gravissime a Maria Cristina Dallefrate Trevisotoday.it - Drogata e ubriaca al volante causò un incidente mortale: patteggia Leggi tutto 📰 Trevisotoday.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Tre anni e 8 mesi di reclusione e revoca della patente di guida, questa la penata da F.M., la 25enne di Bassano del Grappa che nell’agosto del 2022l’stradale che costò la vita a Mario Bittante, 64enne di Asolo elesioni gravissime a Maria Cristina Dallefrate

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:alcausò un incidente mortale: patteggia; I due carabinieri falciati,al: indagata per omicidio stradale; Tragedia Campagna,la donna aldel suv che ha travolto e ucciso i carabinieri; Ore 14 2023/24 - Campagna. Carabinieri travolti e uccisi. Donnaal- 08/04/2024 - Video; Carabinieri pugliesi morti a Salerno:la donna aldel suv; Ragazzo in moto senza patente e ubriaco fradicio: 5.000 euro di multa; Approfondisci 🔍

Drogata e ubriaca alla guida

(msn.com)

Drogata e ubriaca alla guida della propra auto finisce ... I carabinieri dell’aliquota radiomobile della compagnia di Pontedera), al termine di una breve attività d’indagine, l’hanno ...

Drogata e ubriaca alla guida

(lanazione.it)

Una ragazza di 20 anni, drogata e ubriaca, perde il controllo della sua ... aliquota radiomobile della compagnia di Pontedera), al termine di una breve attività d’indagine, l’hanno denunciata ...

Come si comportano gli italiani al volante?

(ok-salute.it)

Poco più del 5% degli italiani al volante sotto l’effetto di alcol, con una frequenza maggiore nella fascia di età tra i 25 e i 34 anni. La notizia arriva dai dati della sorveglianza Passi Iss ...

SCONCERTO DI SIM CARABINIERI PER I DOMICILIARI ALLA DONNA CHE UBRIACA E DROGATA HA UCCISO DUE CARABINIERI E UN 75ENNE

(informazione.it)

(la Città di Salerno) L’operazione è stata eseguita assieme alla Direzione Centrale Polizia Stradale di Roma e al Gabinetto Centrale di Polizia Scientifica su richiesta dell’Ufficio del ...