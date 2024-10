Droga nascosta in un edificio disabitato: denunciato un uomo di Latina (Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un’operazione dei carabinieri ha portato alla scoperta di una significativa quantità di Droga in un edificio abbandonato alla periferia di Cisterna. Un uomo di 56 anni, residente a Latina, è stato denunciato dopo che il proprietario dell’immobile ha segnalato la presenza di strani pacchetti al suo interno. Questo episodio evidenzia l’importanza della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine nella lotta contro il traffico di sostanze stupefacenti. La scoperta della Droga La situazione si è sviluppata quando il proprietario di un’unità immobiliare disabitata ha notato buste sospette all’interno dell’edificio. Preoccupato per la possibile presenza di attività illecite, ha contattato immediatamente i carabinieri, che sono intervenuti sul posto. La tempestività della segnalazione ha giocato un ruolo chiave nella cattura del responsabile. Gaeta.it - Droga nascosta in un edificio disabitato: denunciato un uomo di Latina Leggi tutto 📰 Gaeta.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un’operazione dei carabinieri ha portato alla scoperta di una significativa quantità diin unabbandonato alla periferia di Cisterna. Undi 56 anni, residente a, è statodopo che il proprietario dell’immobile ha segnalato la presenza di strani pacchetti al suo interno. Questo episodio evidenzia l’importanza della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine nella lotta contro il traffico di sostanze stupefacenti. La scoperta dellaLa situazione si è sviluppata quando il proprietario di un’unità immobiliare disabitata ha notato buste sospette all’interno dell’. Preoccupato per la possibile presenza di attività illecite, ha contattato immediatamente i carabinieri, che sono intervenuti sul posto. La tempestività della segnalazione ha giocato un ruolo chiave nella cattura del responsabile.

Aveva nascosto una scorta di droga in un edificio alla periferia di Cisterna disabitato da anni ma non aveva fatto i conti con il proprietario dell’immobile. Grazie a una segnalazione di quest’ultimo, ...

