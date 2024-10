Dramma sulla statale 17: la morte di un ciclista e il presunto coinvolgimento di un medico 77enne (Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il tragico evento che ha colpito la comunità locale si è verificato il 29 ottobre lungo la statale 17 Foggia-Lucera, dove Roberto Casiello, un ciclista di 61 anni, ha perso la vita a seguito di un incidente stradale. Le indagini hanno portato all’arresto di Carlo Conversa, un medico in pensione di 77 anni, accusato di essere il presunto responsabile dell’incidente. La dinamica dell’accaduto ha sollevato numerosi interrogativi, e il coinvolgimento delle forze dell’ordine si è rivelato fondamentale per chiarire i dettagli di questa vicenda. La dinamica dell’incidente e il coinvolgimento del medico Secondo quanto appurato dalle autorità, l’incidente si è verificato intorno alle 9.11 del mattino, esattamente quando Roberto Casiello stava percorrendo la statale. Pochi minuti dopo, una Chevrolet Trax è passata nei pressi del luogo dell’impatto. Gaeta.it - Dramma sulla statale 17: la morte di un ciclista e il presunto coinvolgimento di un medico 77enne Leggi tutto 📰 Gaeta.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il tragico evento che ha colpito la comunità locale si è verificato il 29 ottobre lungo la17 Foggia-Lucera, dove Roberto Casiello, undi 61 anni, ha perso la vita a seguito di un incidente stradale. Le indagini hanno portato all’arresto di Carlo Conversa, unin pensione di 77 anni, accusato di essere ilresponsabile dell’incidente. La dinamica dell’accaduto ha sollevato numerosi interrogativi, e ildelle forze dell’ordine si è rivelato fondamentale per chiarire i dettagli di questa vicenda. La dinamica dell’incidente e ildelSecondo quanto appurato dalle autorità, l’incidente si è verificato intorno alle 9.11 del mattino, esattamente quando Roberto Casiello stava percorrendo la. Pochi minuti dopo, una Chevrolet Trax è passata nei pressi del luogo dell’impatto.

Lucera, tragedia sulla Statale 17: morto un uomo di 61 anni

(41esimoparallelo.it)

Una tragedia si è consumata martedì mattina lungo la Statale 17, tra Foggia e Lucera, dove il corpo senza vita di un uomo di 61 anni è stato rinvenuto. L'episodio ha scosso la comunità locale, ...

Tragedia a Montesarchio, incidente lungo la statale Appia: Manuel Giordano muore a 17 anni

(41esimoparallelo.it)

Una nuova tragedia ha colpito la comunità di Montesarchio, lungo la statale Appia in territorio di Rotondi, dove un incidente stradale ha causato la morte di Manuel Giordano, un ragazzo di soli 17 ...

L'ennesimo dramma sulla Statale: in quel tratto si attende una rotatoria da anni

(msn.com)

l’ennesima su quella Statale dove solo negli ultimi sei mesi si sono registrati dieci morti e diversi feriti. Un’arteria stradale che non fa sconti, ogni distrazione o improvviso malore può ...

