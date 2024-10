Discovery plus, le serie tv e i programmi da vedere a Novembre 2024: da ‘Cortesie per gli ospiti’ a ‘La Corrida’ (Di giovedì 31 ottobre 2024) Discovery+ ha in serbo diversi film, serie tv e programmi per tutti gli appassionati nel mese di Novembre 2024. La piattaforma streaming ott (cioè over-the-top, che offre servizi e contenuti direttamente via Internet) di proprietà di Warner Bros. Discovery combina elementi gratuiti e a pagamento unendo insieme diversi canali: Discovery Channel; Real Time; Animal Planet; Investigation Discovery; HGTV; Food Network; Discovery Science; DMAX; Giallo; Nove e Motor Trend. Scopriamo insieme tutti i titoli del momento e quello che è in arrivo a Novembre 2024. Discovery plus, gli eventi e i programmi in uscita da vedere a Novembre 2024 Tanti i titoli in uscita per il gruppo Warner Bros. Discovery da una nuova edizione di ‘Amore alla prova – la crisi del settimo anno’ a ‘Casa Mastrota’. Grande attesa poi per ‘La Corrida’ condotta da Amadeus che inizierà proprio in questo mese. Superguidatv.it - Discovery plus, le serie tv e i programmi da vedere a Novembre 2024: da ‘Cortesie per gli ospiti’ a ‘La Corrida’ Leggi tutto 📰 Superguidatv.it (Di giovedì 31 ottobre 2024)+ ha in serbo diversi film,tv eper tutti gli appassionati nel mese di. La piattaforma streaming ott (cioè over-the-top, che offre servizi e contenuti direttamente via Internet) di proprietà di Warner Bros.combina elementi gratuiti e a pagamento unendo insieme diversi canali:Channel; Real Time; Animal Planet; Investigation; HGTV; Food Network;Science; DMAX; Giallo; Nove e Motor Trend. Scopriamo insieme tutti i titoli del momento e quello che è in arrivo a, gli eventi e iin uscita daTanti i titoli in uscita per il gruppo Warner Bros.da una nuova edizione di ‘Amore alla prova – la crisi del settimo anno’ a ‘Casa Mastrota’. Grande attesa poi per ‘Lacondotta da Amadeus che inizierà proprio in questo mese.

