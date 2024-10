Dal punk rock ai videogiochi. Al Bloom ci si diverte e “si salta“ (Di giovedì 31 ottobre 2024) La furia e l’energia del punk-rock, la storia di una collana musicale sperimentale che sfonda i confini tra i generi muovendosi fra colonne sonore dei videogiochi reinterpretate, classica e chanson francese, e una mostra fotografica e poetica. Sono le iniziative al Bloom di Mezzago. Oggi alle 20.30 proiezione del film documentario “Asfalto Che Suona - Il viaggio senza meta di 19’40“ del regista Roberto Delvoi: è il racconto del progetto 19’40’’, l’orginale collana musicale creata dai polistrumentisti Enrico Gabrielli e Sebastiano De Gennaro, da Francesco Fusaro e dal direttore d’orchestra Marcello Corti. Al termine della proiezione performance degli Esecutori di Metallo su Carta, l’ensemble di “musica anticlassica“ fondato da Gabrielli e De Gennaro con strumentisti che arrivano dalla classica e dal rock. Ingresso 10 euro. Ilgiorno.it - Dal punk rock ai videogiochi. Al Bloom ci si diverte e “si salta“ Leggi tutto 📰 Ilgiorno.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) La furia e l’energia del, la storia di una collana musicale sperimentale che sfonda i confini tra i generi muovendosi fra colonne sonore deireinterpretate, classica e chanson francese, e una mostra fotografica e poetica. Sono le iniziative aldi Mezzago. Oggi alle 20.30 proiezione del film documentario “Asfalto Che Suona - Il viaggio senza meta di 19’40“ del regista Roberto Delvoi: è il racconto del progetto 19’40’’, l’orginale collana musicale creata dai polistrumentisti Enrico Gabrielli e Sebastiano De Gennaro, da Francesco Fusaro e dal direttore d’orchestra Marcello Corti. Al termine della proiezione performance degli Esecutori di Metallo su Carta, l’ensemble di “musica anticlassica“ fondato da Gabrielli e De Gennaro con strumentisti che arrivano dalla classica e dal. Ingresso 10 euro.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Dalai. Al Bloom ci si diverte e “si salta“; Le 10 migliori colonne sonore perdi sempre; Dustborn, il gioco “” che immagina gli Stati Divisi d’America; Dustborn Provato:, critica sociale e mazze da baseball; Dustborn: abbiamo provato in anteprima il nuovo originale ed esplosivo action game in arrivo a fine agosto; Milano Comics & Games accende Malpensa Fiere; Approfondisci 🔍

Dal punk rock ai videogiochi. Al Bloom ci si diverte e “si salta“

(ilgiorno.it)

Il Bloom di Mezzago ospita eventi musicali e artistici eclettici: dal punk-rock alla musica sperimentale, con proiezioni, performance e mostre.

Questa famosissima band Punk ha pubblicato il suo primo videogioco per Game Boy

(player.it)

Una delle più celebri band Punk ancora in circolazione, i Green Day, hanno annunciato il lancio dei un contenuto speciale dedicato all’album Dookie: una cartuccia per Game Boy. Musica e videogiochi ..

Il festival più divisivo del punk rock

(ilpost.it)

Nel 2025 tornerà il Warped Tour, che aiutò il genere a uscire dalla nicchia e proprio per questo fu anche molto odiato ...

Videogiochi e successo professionale: scopri come il gaming può aiutarti!

(assodigitale.it)

Numerosi studi hanno rivelato una sorprendente relazione tra l’esperienza di giocare ai videogiochi durante l’infanzia e il successo professionale negli anni successivi. Secondo un sondaggio condotto ...