Crolla la produzione di zucche, -25% a Halloween a causa della crisi climatica (Di giovedì 31 ottobre 2024) A Halloween il vero incubo è la crisi climatica. Mentre i Paesi che si affacciano sul Mediterraneo vivono le spaventose conseguenze del cosiddetto “maltempo” (come l’alluvione che ha causato quasi 100 vittime in Spagna), i produttori di zucche fanno i conti. Infatti il simbolo di ottobre, uno degli ortaggi più amati, ha visto la propria produzione calare a causa di un mix di siccità al Sud e alluvioni al Nord. Coldiretti, nel giorno in cui le zucche decorano le case, lancia l’allarme: 1 zucca italiana su 4 è sparita. Il giro di affari delle zucche in Italia Secondo Coldiretti, il mercato delle zucche in Italia genera un giro d’affari stimato in circa 30 milioni di euro. La maggior parte di questi ortaggi è destinata al consumo alimentare, ma cresce anche l’attenzione verso le zucche ornamentali da intagliare, che rappresentano oltre il 90% del mercato legato a questa festività. Quifinanza.it - Crolla la produzione di zucche, -25% a Halloween a causa della crisi climatica Leggi tutto 📰 Quifinanza.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Ail vero incubo è la. Mentre i Paesi che si affacciano sul Mediterraneo vivono le spaventose conseguenze del cosiddetto “maltempo” (come l’alluvione che hato quasi 100 vittime in Spagna), i produttori difanno i conti. Infatti il simbolo di ottobre, uno degli ortaggi più amati, ha visto la propriacalare adi un mix di siccità al Sud e alluvioni al Nord. Coldiretti, nel giorno in cui ledecorano le case, lancia l’allarme: 1 zucca italiana su 4 è sparita. Il giro di affari dellein Italia Secondo Coldiretti, il mercato dellein Italia genera un giro d’affari stimato in circa 30 milioni di euro. La maggior parte di questi ortaggi è destinata al consumo alimentare, ma cresce anche l’attenzione verso leornamentali da intagliare, che rappresentano oltre il 90% del mercato legato a questa festività.

