Cancellata in America la pubblicità del nuovo libro di Bernard-Henri Lévy

(ilfoglio.it)

L'annuncio del saggio del filosofo francese è stato rifutato perché, spiega l'editore di Shelf Awareness Matt Baldacci, avrebbe causato troppe polemiche: "Abbiamo una responsabilità nei confronti dei ...

