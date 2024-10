Byd ha superato Tesla per vendite di auto elettriche (Di giovedì 31 ottobre 2024) Il colosso cinese ha registrato vendite per 28,2 miliardi di dollari tra luglio e settembre, battendo i 25,2 miliardi del rivale americano, ma la guerra dei prezzi in Cina sta erodendo i margini mentre l'Europa alza le barriere doganali Wired.it - Byd ha superato Tesla per vendite di auto elettriche Leggi tutto 📰 Wired.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Il colosso cinese ha registratoper 28,2 miliardi di dollari tra luglio e settembre, battendo i 25,2 miliardi del rivale americano, ma la guerra dei prezzi in Cina sta erodendo i margini mentre l'Europa alza le barriere doganali

