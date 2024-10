Bryan Cranston e Lily Gladstone al centro di una cospirazione nel thriller Lone Wolf (Di giovedì 31 ottobre 2024) Una storia altamente drammatica incentrata su una cospirazione anti-governativa vedrà coinvolte le star di Breaking Bad e Killers of the Flower Moon. I candidati all'Oscar Lily Gladstone e Bryan Cranston saranno i protagonisti del thriller Lone Wolf, come rivela Deadline. Mark Pellington, già regista di Arlington Road, dirigerà il progetto una sceneggiatura originale di Tom Chilcoat. Ted Hope e la sua Double Hope produrranno il film insieme a Christine Vachon e la sua Killer Films, in associazione con Jordan Yale Levine e Jordan Beckerman di Yale Productions. Un'oscura cospirazione al centro del thriller che vedrà Lily Gladstone nei panni di una veterana affetta da dipendenza da droga che viene reclutata da un appaltatore (Bryan Cranston) per agira nell'ambito di un complotto governativo Movieplayer.it - Bryan Cranston e Lily Gladstone al centro di una cospirazione nel thriller Lone Wolf Leggi tutto 📰 Movieplayer.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Una storia altamente drammatica incentrata su unaanti-governativa vedrà coinvolte le star di Breaking Bad e Killers of the Flower Moon. I candidati all'Oscarsaranno i protagonisti del, come rivela Deadline. Mark Pellington, già regista di Arlington Road, dirigerà il progetto una sceneggiatura originale di Tom Chilcoat. Ted Hope e la sua Double Hope produrranno il film insieme a Christine Vachon e la sua Killer Films, in associazione con Jordan Yale Levine e Jordan Beckerman di Yale Productions. Un'oscuraaldelche vedrànei panni di una veterana affetta da dipendenza da droga che viene reclutata da un appaltatore () per agira nell'ambito di un complotto governativo

