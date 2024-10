Blitz della finanza: sequestrati prodotti contraffatti per la festa di Halloween (Di giovedì 31 ottobre 2024) La guardia di finanza di Pordenone ha sequestrato 539 confezioni di prodotti contraffatti per la festa di Halloween. L'intervento è frutto di un'operazione delle fiamme gialle che ha come obiettivo di contrastare il commercio di prodotti ritenuti non sicuri durante la festa di origine celtica. Pordenonetoday.it - Blitz della finanza: sequestrati prodotti contraffatti per la festa di Halloween Leggi tutto 📰 Pordenonetoday.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) La guardia didi Pordenone ha sequestrato 539 confezioni diper ladi. L'intervento è frutto di un'operazione delle fiamme gialle che ha come obiettivo di contrastare il commercio diritenuti non sicuri durante ladi origine celtica.

