Agi.it - Auto nella scarpata, morti quattro ragazzi tra i 17 e i 20 anni

(Di giovedì 31 ottobre 2024) AGI -giovani tra i 17 e i 20sononotte nel Nuorese in un incidente stradale avvenuto poco prima di mezzanotte sulla strada provinciale 69, all'uscita di Fonni. L'si cui viaggiavano, una Fiat Punto, è uscita fuori strada per cause da accertare, si è ribaltata ed è precipitata in una. Isono stati sbalzati all'esterno dell'abitacolo.  Iamici - Lorenzo Figus, 17, Michele Coinu e Michele Soddu, entrambi ventenni, e Marco Innocenti, 18- tutti originari di Fonni, erano usciti insieme. Quando i genitori non li hanno visti rincasare in serata, si sono presentati in caserma per segnalarne la scomparsa. Ierano stati visti l'ultima volta in un terreno di proprietà della famiglia di uno di loro. I carabinieri hanno attivato le ricerche che si sono concluse attorno alle 23.