Aurora era aggrappata alla ringhiera lui la colpiva sulle mani | Piacenza l’accusa al 15enne e il sospetto di premeditazione

(Di giovedì 31 ottobre 2024)è rimasta disperatamente. Mentre lui lacon violenza. Per farla cadere giù. Fino a quando lei non ha ceduto ed è precipitata per nove metri. Per morire su un terrazzino del palazzo di via Fulgosio 3 a. Era il 25 ottobre scorso, tra le 8.15 e le 8.30. Ora ilM.S. è in carcere condi omicidio volontario. Si trova nel minorile di Pratello a Bologna. La svolta nell’indagine è arrivata grazie ad alcuni testimoni. Ovvero i clienti di un bar che si trova all’angolo della strada. Oggi il giudice delle indagini preliminari deciderà sulla sua scarcerazione. Il suo avvocato Ettore Maini ha fatto sapere che il giovane ha risposto alle domande. Senza avvalersi della facoltà di non rispondere. I funerali disi svolgeranno la settimana prossima.