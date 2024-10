Dilei.it - Animali Fantastici, stop alla saga: “Non c’è nulla all’orizzonte”

Leggi tutto 📰 Dilei.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Il mondo magico di Harry Potter continua ad affascinare generazioni di fan, ma non tutti gli spin-off cinematografici ed editoriali dellaoriginale hanno avuto la stessa fortuna., nato nel 2016 come progetto ambizioso per esplorare le avventure del magizoologo Newt Scamander, non è riuscito a conquistare il pubblico come sperato. Dopo tre film e un percorso segnato da alti e bassi, sembra ormai certo che la storia si fermerà qui. Ma niente paura: Warner Bros guarda avanti. Il futuro della magia potrebbe trovare nuova linfa nella prossima serie tv dedicata al maghetto di Hogwarts.