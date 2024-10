Alluvione settembre 2024: al via le domande per i contributi di immediato sostegno (Di giovedì 31 ottobre 2024) Bassa Romagna, 31 ottobre 2024 – Sono rivolti ai nuclei familiari che hanno subito danni diretti (allagamenti o interessamento da movimento franoso) all’abitazione principale, abituale e continuativa. Stiamo parlando dei Cis (contributi di immediato sostegno) per i quali da lunedì prossimo (4 novembre), i cittadini colpiti dagli eventi alluvionali di settembre 2024 possono presentare domanda. Per dimora principale, abituale e continuativa si intende l’abitazione principale del proprietario o dell’inquilino (locatario, comodatario, usufruttuario) nella quale, alla data dell’evento calamitoso, il proprietario o l’inquilino dimorava abitualmente e continuativamente o come singolo o con il suo nucleo familiare. Ilrestodelcarlino.it - Alluvione settembre 2024: al via le domande per i contributi di immediato sostegno Leggi tutto 📰 Ilrestodelcarlino.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Bassa Romagna, 31 ottobre– Sono rivolti ai nuclei familiari che hanno subito danni diretti (allagamenti o interessamento da movimento franoso) all’abitazione principale, abituale e continuativa. Stiamo parlando dei Cis (di) per i quali da lunedì prossimo (4 novembre), i cittadini colpiti dagli eventi alluvionali dipossono presentare domanda. Per dimora principale, abituale e continuativa si intende l’abitazione principale del proprietario o dell’inquilino (locatario, comodatario, usufruttuario) nella quale, alla data dell’evento calamitoso, il proprietario o l’inquilino dimorava abitualmente e continuativamente o come singolo o con il suo nucleo familiare.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:: al via le domande per i contributi di immediato sostegno;, ultimi giorni per presentare richiesta per i contributi per l'autonoma sistemazione; La struttura del vicecommissario Babini a supporto dell'emergenzadi, in arrivo i Contributi di immediato sostegno (Cis); Era stato danneggiato dall': riapre il cimitero di Traversara; La struttura del vicecommissario Babini a supporto dell'emergenza

Alluvione Valencia: cos’è DANA (e Gota Frìa) e che c’entra la crisi climatica

(abilitychannel.tv)

Un'alluvione si è abbattuta su Valencia, Albacete e Cuenca (Spagna). Scopriamone le cause e se c'entra il cambiamento climatico ...

Alluvione Emilia Romagna, Gasparri: disgrazie amplificate da amministrazione PD incapace di governare

(blitzquotidiano.it)

Alluvione Emilia Romagna Gasparri: disgrazie amplificate da amministrazione PD incapace di governare e di utilizzare risorse a disposizione.

Contributo immediato sostegno (CIS) per l’alluvione di settembre 2024: al via la presentazione delle domande

(ravenna24ore.it)

Si potranno inviare entro il 31 marzo 2025 Fino al 31 marzo 2025 sarà possibile fare domanda per ricevere il Contributo immediato sostegno (CIS) per gli eventi meteorologici di settembre 2024. Potrann ...

Alluvione di settembre, in arrivo i Contributi di immediato sostegno (Cis)

(ravenna24ore.it)

Fino a 10mila euro per i cittadini e 20.000 euro per le imprese – Partita la raccolta fondi della Cna Alluvione autunno 2024: in arrivo i primi contributi CIS (Contributi di immediato sostegno) da 20.