Usa 2024, Trump: "Nessuno ha fatto più di me per Porto Rico" (Di mercoledì 30 ottobre 2024) "Io ho fatto molto più di qualsiasi altro presidente per PortoRico, Nessuno arriva neanche vicino. Ho dato una quantità storica di fondi e la nave ospedale quando sono stati colpiti da un paio di brutti uragani uno dopo l'altro. Abbiamo mandato lì la nave con migliaia di stanze, è stato fantastico, un ospedale galleggiante, il più grande al mondo". Così Donald Trump, candidato Repubblicano alla Casa Bianca, durante un comizio ad Allentown (Pennsylvania) a meno di una settimana dal voto del 5 novembre. Il tycoon risponde alle polemiche dopo che, nel comizio al Madison Square Garden di New York, il comico Tony Hinchcliffe aveva definito Porto Rico "un'isola di spazzatura galleggiante". "Con me ci sarà il miglior futuro per i Portoricani e per gli americani di origine ispanica", ha proseguito Trump. Liberoquotidiano.it - Usa 2024, Trump: "Nessuno ha fatto più di me per Porto Rico" Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) "Io homolto più di qualsiasi altro presidente perarriva neanche vicino. Ho dato una quantità storica di fondi e la nave ospedale quando sono stati colpiti da un paio di brutti uragani uno dopo l'altro. Abbiamo mandato lì la nave con migliaia di stanze, è stato fantastico, un ospedale galleggiante, il più grande al mondo". Così Donald, candidato Repubblicano alla Casa Bianca, durante un comizio ad Allentown (Pennsylvania) a meno di una settimana dal voto del 5 novembre. Il tycoon risponde alle polemiche dopo che, nel comizio al Madison Square Garden di New York, il comico Tony Hinchcliffe aveva definito"un'isola di spazzatura galleggiante". "Con me ci sarà il miglior futuro per iricani e per gli americani di origine ispanica", ha proseguito

