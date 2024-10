Unlimitednews.it - Un grande salto per sostenere le cure dei bambini

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) MILANO (ITALPRESS) – Il campione di freestyle motocross Vanni Oddera sarà il protagonista di un evento a Milano. Un’esibizione intitolata ‘Ilsaltò che porterà tutta la sua energia in Piazza Duca d’Aosta giovedì 31 ottobre, dalle 14 alle 18, dando il via alla raccolta fondi di Fondazione Mediolanum e Noverim Srl a favore dell’Ospedale pediatrico Istituto Giovanna Gaslini per la ricerca sulla Mototerapia. L’appuntamento – organizzato da Enic Meetings & Events di Stefano Gabbrielli, società che organizza eventi in tutto il mondo dal 1964 – si inserisce nell’ambito del bando del Comune di Milano per la valoùrizzazione di uno dei punti più strategici della città. Dopo una serie di iniziative dedicate all’intrattenimento, allo sport, al divertimento e alla condivisione, “Il” aggiunge un nuovo valore al palinsesto di Piazza Duca d’Aosta con un forte impatto sociale.