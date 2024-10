Tommaso Mandato: Analisi della Vittoria del Napoli contro il Milan (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Tommaso Mandato, avvocato e commentatore sportivo, è stato ospite della trasmissione “Napoli Magazine Live”, in onda su Radio Punto Zero. La trasmissione, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla, si concentra sulle notizie e i temi legati al Calcio Napoli, approfondendo gli argomenti trattati su NapoliMagazine.com. Durante l’intervista, Mandato ha analizzato la recente Vittoria del Napoli contro il Milan, evidenziando diversi aspetti della squadra e del suo allenatore, Antonio Conte. Tommaso Mandato: Vittoria Fondamentale contro il Milan Mandato ha sottolineato l’importanza della Vittoria del Napoli contro il Milan, definendola “un successo importantissimo”. Secondo lui, la squadra ha dimostrato una notevole prova di forza, il che suggerisce un cambio di mentalità rispetto alla scorsa stagione. Terzotemponapoli.com - Tommaso Mandato: Analisi della Vittoria del Napoli contro il Milan Leggi tutta la notizia su Terzotemponapoli.com (Di mercoledì 30 ottobre 2024), avvocato e commentatore sportivo, è stato ospitetrasmissione “Magazine Live”, in onda su Radio Punto Zero. La trasmissione, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla, si concentra sulle notizie e i temi legati al Calcio, approfondendo gli argomenti trattati suMagazine.com. Durante l’intervista,ha analizzato la recentedelil, evidenziando diversi aspettisquadra e del suo allenatore, Antonio Conte.Fondamentaleilha sottolineato l’importanzadelil, definendola “un successo importantissimo”. Secondo lui, la squadra ha dimostrato una notevole prova di forza, il che suggerisce un cambio di mentalità rispetto alla scorsa stagione.

Tommaso Mandato, ex calciatore ... Khvicha Kvaratskhelia è stato ancora una volta decisivo nella vittoria del Napoli contro il Monza per 2-0, che ha portato la squadra di Antonio Conte in ...

NAPOLI - TOMMASO MANDATO, avvocato, è intervenuto a "NAPOLI MAGAZINE LIVE", su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da ...