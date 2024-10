Sollevamento pesi, Miserendino dopo l’argento agli Europei: “Mi sento più a mio agio nella -64 kg” (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Un argento di fondamentale importanza per Giulia Meserendino. L’atleta azzurra, dopo un periodo di stop dettato da un infortunio, si è piazzata al posto d’onore in occasione dei Campionati Europei U23 2024 di Sollevamento pesi, competizione in fase di svolgimento in questi giorni in Polonia, precisamente sulla pedana di Raszyn. La pesista siciliana ha compiuto l’impresa tornando alla categoria -64 kg, abbandonando dunque la -71kg in cui aveva gravitato negli ultimi tre anni ritrovando subito il giusto feeling, testimoniato dalla misura di 218 kg nel totale maturata grazie ai 102 kg nello strappo (argento di specialità) e ai 116 kg dello slancio. Oasport.it - Sollevamento pesi, Miserendino dopo l’argento agli Europei: “Mi sento più a mio agio nella -64 kg” Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Un argento di fondamentale importanza per Giulia Meserendino. L’atleta azzurra,un periodo di stop dettato da un infortunio, si è piazzata al posto d’onore in occasione dei CampionatiU23 2024 di, competizione in fase di svolgimento in questi giorni in Polonia, precisamente sulla pedana di Raszyn. Lasta siciliana ha compiuto l’impresa tornando alla categoria -64 kg, abbandonando dunque la -71kg in cui aveva gravitato negli ultimi tre anni ritrovando subito il giusto feeling, testimoniato dalla misura di 218 kg nel totale maturata grazie ai 102 kg nello strappo (argento di specialità) e ai 116 kg dello slancio.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:l’argento agli Europei: “Mi sento più a mio agio nella -64 kg”;si ritira per infortunio nei -71 kg alla World Cup di Phuket e dice addio a Parigi 2024; Giuliaconquista l’argento europeo nei 71 kg! Trionfa la rumena Toma, 4° podio per l'Italia;e Pizzolato a caccia del podio europeo;: Giuliareginetta d’oro agli Europei Under 23;, Giuliarinuncia al Grand Prix di Doha. Il motivo del forfait; Leggi >>>

Sollevamento pesi: Giulia Miserendino ritorna alla -64 kg e conquista l’argento agli Europei 2025 U23

(oasport.it)

Un ritorno in pedana significativo. Giulia Miserendino ha conquistato la medaglia d’argento in occasione dei Campionati Europei Under 23 di sollevamento ...

Sollevamento pesi, le regole per iniziare

(deabyday.tv)

Se siete all’inizio, costruite la vostra resistenza muscolare e avvicinatevi al sollevamento pesi: iniziate facendo più serie con poco peso e, dopo il primo mese o i primi due, diminuite le serie, ...

Allenamento pesi dopo i 60 anni: perché fa bene?

(my-personaltrainer.it)

e 2-3 volte a settimana pesi, con esercizi di potenziamento e rafforzamento. Come aumentare la massa muscolare dopo i 60 anni? Dopo i 60 anni è fondamentale mantenere massa muscolare e contrastare la ...

Allenamento pesi dopo i 50 anni: perché fa bene?

(my-personaltrainer.it)

Allenamento pesi dopo i 50 anni: perché è importante farlo? Allenarsi con i pesi anche dopo i cinquant'anni è fondamentale per contrastare uno dei problemi maggiormente presenti in questa fase della ...