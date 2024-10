Rinnovo Kvara, summit a Milano: la richiesta dell’agente (Di mercoledì 30 ottobre 2024) L’agente del georgiano incontra il Napoli: sul tavolo una proposta che potrebbe cambiare gli equilibri del mercato azzurro Una trattativa che promette scintille. Il Napoli e Kvaratskhelia si preparano al faccia a faccia decisivo per il Rinnovo del contratto. L’incontro, in programma oggi a Milano, potrebbe segnare una svolta nel futuro del gioiello georgiano. Dalla tempesta alla diplomazia I rapporti con il manager Mamuka Jugeli sono tornati sereni dopo le turbolenze estive. Il Corriere dello Sport rivela il retroscena di un’estate calda, quando sia l’agente che Badri Kvaratskhelia, padre del calciatore, avevano manifestato malumori nonostante il veto di Conte alla cessione. L’intervento di De Laurentiis La situazione è rientrata grazie al blitz in Germania di De Laurentiis e del ds Manna. Un lavoro diplomatico certosino che ha evitato il braccio di ferro. Napolipiu.com - Rinnovo Kvara, summit a Milano: la richiesta dell’agente Leggi tutta la notizia su Napolipiu.com (Di mercoledì 30 ottobre 2024) L’agente del georgiano incontra il Napoli: sul tavolo una proposta che potrebbe cambiare gli equilibri del mercato azzurro Una trattativa che promette scintille. Il Napoli etskhelia si preparano al faccia a faccia decisivo per ildel contratto. L’incontro, in programma oggi a, potrebbe segnare una svolta nel futuro del gioiello georgiano. Dalla tempesta alla diplomazia I rapporti con il manager Mamuka Jugeli sono tornati sereni dopo le turbolenze estive. Il Corriere dello Sport rivela il retroscena di un’estate calda, quando sia l’agente che Badritskhelia, padre del calciatore, avevano manifestato malumori nonostante il veto di Conte alla cessione. L’intervento di De Laurentiis La situazione è rientrata grazie al blitz in Germania di De Laurentiis e del ds Manna. Un lavoro diplomatico certosino che ha evitato il braccio di ferro.

Rinnovo Kvara: possibile un imminente summit tra il Napoli e Jugeli

Continua a tenere banco la questione in casa del Napoli del possibile rinnovo di Kvara. Probabile incontro con Jugeli

Rinnovo Kvaratskhelia, Summit a Milano per Decidere il Futuro

Le cifre offerte dal club sono sempre quelle, vale a dire 5/6 milioni. La richiesta del calciatore è di 8

SKY - Rinnovo Kvara, a breve summit a Milano: la cifra richiesta dal georgiano

Gianluca Di Marzio, giornalista esperto di calciomercato, ha fatto luce sulla vicenda legata al rinnovo di Kvaratskhelia col Napoli.

Rinnovo Kvara, la svolta in quel di Milano: arrivano le ultime prima di Milan-Napoli

Potrebbe vedere la luce proprio in queste ore un nuovo capitolo legato al rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia: ecco le ultime. Non si ferma il chiacchiericcio intorno al rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia.