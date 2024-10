Riccardo Scamarcio nel nuovo film di Johnny Depp “Modì”: La sfilata a Roma e Benedetta Porcaroli (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Riccardo Scamarcio è la star del secondo film diretto da Johnny Depp, che porta al cinema la vita dell’artista Amedeo Modigliani. Presentato alla 19ª Festa del Cinema di Roma, il film, intitolato Modì – Tre giorni sulle ali della follia, esplora intensamente un periodo di 72 ore nella vita del famoso pittore e scultore, offrendo uno spaccato del suo genio e delle sue difficoltà personali. Modì: il nuovo film di Johnny Depp Riccardo Scamarcio interpreta Amedeo Modigliani nel nuovo film diretto da Johnny Depp, presentato alla Festa del Cinema di Roma. Parlando dell’esperienza, ha descritto Depp come un regista di grande talento e ha raccontato del loro primo incontro, avvenuto in modo informale via Zoom. Nel film, Scamarcio evidenzia la somiglianza tra il suo Modigliani e l’anima ribelle di Depp, trovando affinità tra sé e il personaggio. Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com (Di mercoledì 30 ottobre 2024)è la star del secondodiretto da, che porta al cinema la vita dell’artista Amedeo Modigliani. Presentato alla 19ª Festa del Cinema di, il, intitolato– Tre giorni sulle ali della follia, esplora intensamente un periodo di 72 ore nella vita del famoso pittore e scultore, offrendo uno spaccato del suo genio e delle sue difficoltà personali.: ildiinterpreta Amedeo Modigliani neldiretto da, presentato alla Festa del Cinema di. Parlando dell’esperienza, ha descrittocome un regista di grande talento e ha raccontato del loro primo incontro, avvenuto in modo informale via Zoom. Nelevidenzia la somiglianza tra il suo Modigliani e l’anima ribelle di, trovando affinità tra sé e il personaggio.

